ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
  • Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*

Eingestellt

Saeco AquaCleanKalk- und Wasserfilter

CA6903/00

Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*
Mit dem patentierten Saeco AquaClean Wasserfilter müssen Sie Ihre Espressomaschine erst nach bis zu 5.000 Tassen* entkalken.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat

EP5961/10

3100 series

3100 series
Kaffeevollautomat

EP3360/00

Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat

EP5363/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Kaffeevollautomat

SM5470/10

Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat mit LatteGo Milchsystem

EP5333/10

Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat mit LatteGo Milchsystem

EP5335/10

Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat

EP5340/10

Series 5000

Series 5000
Kaffeevollautomat

EP5361/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Kaffeevollautomat

SM5478/10

3000 Series

3000 Series
Kaffeevollautomat

HD8827/12

Mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen!

Kein Entkalken für bis zu 5000 Tassen*

  • Für Espressomaschinen

  • Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*

  • Verbessert den Kaffeegeschmack

  • 1 AquaClean Filter

Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserführung

Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserführung

Dank des patentierten Flusses fließt das Wasser im Inneren des Wasserfilters über eine längere Leitung, bevor es in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt. Dies gewährleistet eine gründlichere Reinigung für klares Wasser und feinen Kaffeegeschmack.

Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System

Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System

Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomats, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken. Die Maschine aktiviert den Entkalkungsvorgang erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert

Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert

AquaClean sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten fließt, daher wird die Entkalkungsanzeige automatisch deaktiviert. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

  2. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge