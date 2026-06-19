Activez facilement le filtre avec le système click&go

Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage soit nécessaire*. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.