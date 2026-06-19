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  • Jusqu'à 5 000 tasses entre deux détartrages*
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Arrêté

Saeco AquaCleanFiltre à eau et à calcaire

CA6903/00

Jusqu'à 5 000 tasses entre deux détartrages*
Avec le filtre à eau breveté AquaClean de Saeco, vous ne devrez détartrer votre machine espresso que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses.*
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Series 5000

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Machines espresso entièrement automatiques

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3100 series

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Machines espresso entièrement automatiques

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Series 5000

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PicoBaristo

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EP5333/10

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SM5478/10

3000 Series

3000 Series
Machine espresso Automatique

HD8827/12

Chaque filtre vous permet de savourer jusqu'à 625 tasses !*

Jusqu'à 5 000 tasses entre deux détartrages*

  • Pour machines espresso

  • Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*

  • Améliore le goût du café

  • 1 filtre AquaClean

Une eau purifiée de façon optimale par un circuit d'eau breveté

Une eau purifiée de façon optimale par un circuit d'eau breveté

Grâce à un circuit d'eau breveté, l'eau circule plus longuement dans le filtre à eau avant d'atteindre la machine à café Super Automatique. Ainsi, la purification est plus poussée, pour une eau limpide et un café d'exception.

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Activez facilement le filtre avec le système click&go

Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage soit nécessaire*. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

L'activation d'AquaClean désactive l'indicateur de détartrage

Avec le filtre AquaClean, seule une eau filtrée pure pénètre dans votre machine à café. L'indicateur de détartrage est donc automatiquement désactivé. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.