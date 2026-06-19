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Arrêté
CA6903/00
EP5961/10
EP3360/00
EP5363/10
SM5470/10
EP5333/10
EP5335/10
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EP5361/10
SM5478/10
HD8827/12
Pour machines espresso
Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*
Améliore le goût du café
1 filtre AquaClean
Grâce à un circuit d'eau breveté, l'eau circule plus longuement dans le filtre à eau avant d'atteindre la machine à café Super Automatique. Ainsi, la purification est plus poussée, pour une eau limpide et un café d'exception.
Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage soit nécessaire*. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
Avec le filtre AquaClean, seule une eau filtrée pure pénètre dans votre machine à café. L'indicateur de détartrage est donc automatiquement désactivé. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
Notation globale
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.