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Saeco AquaClean Filtre à eau et à calcaire

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Saeco AquaCleanFiltre à eau et à calcaire

CA6903/00

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Manuels et documentation

User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903

  • PDF file, 341.4 kB
  • 13 March 2026

Avec le filtre à eau breveté AquaClean de Saeco, vous ne devrez détartrer votre machine espresso que lorsqu'elle aura préparé 5 000 tasses.*

  • PDF file
  • 1 May 2026

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