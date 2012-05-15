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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM102PK/00

3.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.

Alle Vorteile anzeigen

Erinnerungen in HD-Qualität genießen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Bedienung auf Knopfdruck für sofortige Aufnahme von großartigen Momenten

Bedienung auf Knopfdruck für sofortige Aufnahme von großartigen Momenten

Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

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Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Veramente ottimo

Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102PK Videocamera HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM102PK Videocamera HD verfasst

09/10/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.

1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.

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Diese Bewertung wurde für CAM102PK HD-Camcorder verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM102PK HD-Camcorder verfasst

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