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Arrêté
CAM102PK/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.
Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.
Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.
3.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102PK Videocamera HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102PK Videocamera HD
Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM102PK HD-Camcorder
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Cet avis a été rédigé pour CAM102PK HD-Camcorder