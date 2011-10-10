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HD-Camcorder

CAM110RD/00

4.5

| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.

Alle Vorteile anzeigen

Mit verbessertem Verwacklungsschutz

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Blitz, Autofokus, Gesichtserkennung und Smile-Detektor

Blitz, Autofokus, Gesichtserkennung und Smile-Detektor

Klarere, ruhigere Videos mit verbessertem Verwacklungsschutz

Klarere, ruhigere Videos mit verbessertem Verwacklungsschutz

Mit dem verbesserten Verwacklungsschutz nehmen Sie jedes Mal großartige Videos auf, die Sie anderen mit Stolz präsentieren können. Gyrosensoren, die auf neuste Algorithmen basieren, sorgen für ruhige und unverzerrte Videos. Diese Sensoren messen den Abstand zwischen der Erde und der Kameralinse und nehmen erforderliche Korrekturen vor, sobald der Camcorder wackelt. Dank dieser fortschrittlichen Technologie erhalten Sie jederzeit glasklare Bilder und können die schönsten Momente Ihres Lebens in faszinierenden Videos festhalten.

Instant-Video-Editor für einfaches Bearbeiten im Camcorder

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.5

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

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02/01/2012

Nederland

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31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

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