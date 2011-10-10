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Arrêté

Caméra HD

CAM110RD/00

4.5

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.

Voir tous les avantages

Avec stabilisateur avancé

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Flash, autofocus, détection du visage et du sourire

Flash, autofocus, détection du visage et du sourire

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.

Éditeur de vidéo instantané pour éditer en toute simplicité vos vidéos directement sur la caméra

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4.5

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour CAM110RD HD-Camcorder

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02/01/2012

Nederland

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31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

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