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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM200WH/00

3.6

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente

Mit der Philips ESee CAM200 lassen sich Videos und Fotos ganz einfach aufnehmen und mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit mit anderen teilen. Blättern Sie auf dem 7,6 cm (3") großen Touchscreen durch Ihre Fotos, um diese auf dem Fernseher oder im Internet sofort und kabellos freizugeben.

Alle Vorteile anzeigen

über integriertes WiFi

Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente

Klein und kompakt im Taschenformat

Auflösung von bis zu 10 MP für qualitativ hochwertige Fotos

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Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.

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Bewertungen

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3.6

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

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Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD camcorder verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD camcorder verfasst

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

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Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD-camcorder verfasst

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16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

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Diese Bewertung wurde für CAM200WH Videocamera HD verfasst

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