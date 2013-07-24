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Eingestellt
Blättern Sie auf dem TV oder im Web durch Ihre schönsten Momente
Mit der Philips ESee CAM200 lassen sich Videos und Fotos ganz einfach aufnehmen und mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit mit anderen teilen. Blättern Sie auf dem 7,6 cm (3") großen Touchscreen durch Ihre Fotos, um diese auf dem Fernseher oder im Internet sofort und kabellos freizugeben.
Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD camcorder verfasst
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Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD camcorder verfasst
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM200WH HD-camcorder verfasst
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rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM200WH Videocamera HD verfasst
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