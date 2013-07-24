Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
CAM200WH/00
Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement
Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.
Réalisez et visionnez des vidéos en qualité Full HD (Full HD 1080p). « 1080 » indique la résolution d'affichage, c'est-à-dire le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 1080p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, la caméra utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : le H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des résultats ultra-réalistes.
Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.
La caméra est dotée d'une fonction Wi-Fi intégrée vous permettant de partager vos photos et vidéos instantanément, sans ordinateur et sans fil. Elle se connecte par une liaison sans fil aux appareils Philips équipés de la fonction SimplyShare et aux téléviseurs, lecteurs Blu-ray, lecteurs multimédias de réseau, systèmes Home Cinéma et cadres photo numériques compatibles DLNA, vous permettant ainsi de revoir vos moments préférés sur grand écran. Vous pouvez également télécharger vos photos et vidéos sur des sites Internet, grâce aux applications intégrées d'une grande facilité d'utilisation pour Facebook, Twitter, YouTube et Picassa. Philips ESee facilite réellement le partage.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH HD camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH HD-camcorder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH Videocamera HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CAM200WH Videocamera HD