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CX1030/00
Für Ruhe konzipiert. Für Leistung gebaut.
Erlebe kraftvolle, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und sanfter Rotation für personalisierten Komfort. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem schlanken, modernen Design ausgestattet, bietet dieser Tischventilator langanhaltende Haltbarkeit und stilvolle Leistung – perfekt für jeden Raum.
Starker Luftstrom bis zu 2000 m³/h
Leise Kühlung bei 35 dB(A) (1)
3 Geschwindigkeitsstufen für individuellen Komfort
Automatische Rotation & Neigung
Kopfdurchmesser 35 cm
Mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 m³/h und 5 Rotorblättern erzeugt dieser Ventilator einen intensiven Luftstrom, der abgestandene Luft beseitigt und deinen Raum mit erfrischender Luft für ganztägigen Komfort füllt.
Mit einem dezenten Betriebsgeräusch von nur 35 dB(A) (1) – vergleichbar mit einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht – bietet dieser Ventilator leistungsstarke Kühlung bei gleichzeitig ruhiger, ungestörter Umgebung, ideal zum Schlafen, Arbeiten oder Lesen.
Erlebe erfrischenden Luftstrom, der bis zu 30 m weit reicht und für eine angenehme Brise im ganzen Raum sorgt. Ob nah oder fern, genieße überall gleichmäßige Kühlung.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Diese Bewertung wurde für 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-16
Diese Bewertung wurde für 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-16
(1) Geräuschpegel bei niedrigster Geschwindigkeit.