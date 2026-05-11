Erlebe kraftvolle, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeitsstufen und sanfter Rotation für personalisierten Komfort. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einem schlanken, modernen Design ausgestattet, bietet dieser Tischventilator langanhaltende Haltbarkeit und stilvolle Leistung – perfekt für jeden Raum.