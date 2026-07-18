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CX1220/00
Luftstrom des Ventilators 3.330 m³/h
Leiste bei 38 dB(A)
Kippbar und oszillierend
Rotordurchmesser 45 cm
Erlebe leistungsstarke, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeiten, Drehgeschwindigkeit und einen praktischen Timer. Entwickelt für Qualität und Stabilität, bietet es Tag für Tag lang anhaltenden Komfort.
Mit einer Kühlleistung von 3.330 m³/h zirkuliert die Luft schnell, um Stagnation zu vermeiden, und sorgt so für einen frischen, angenehmen Luftstrom, der alle Stellen im Raum erreicht.
Dieser Lüfter wurde für ruhige Umgebungen entwickelt und arbeitet mit einer sanften Drehzahl von 38 dB Hz, was dem Geräusch von leichten Regenfällen entspricht. Ideal für während der Arbeit, beim Lesen oder Schlafen. Er bietet eine ruhige und ungestörte Atmosphäre.
2.0
von 5
1
Bewertung
Frp17
18/07/2026
France
Trop bruyant dès position 1
Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .
Diese Bewertung wurde für Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied verfasst
Date of Use 2026-07-16
Diese Bewertung wurde für Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied verfasst
Date of Use 2026-07-16