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Mein Philips Ventilator ist zu laut
Das vordere Schutzgitter des Philips Ventilators ist verschmutzt
Mein Philips Ventilator erzeugt einen ungewöhnlichen Geruch
Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten
Der Luftstrom des Philips Tower-Ventilators ist schwach
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