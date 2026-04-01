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CX7550/01
Fortschrittliche Intelligenz für personalisierten Komfort
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Tower-Ventilator
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Dieser blattlose Ventilator liefert einen starken Luftstrom von 2.440 m³/h, um deinen gesamten Raum schnell zu kühlen. Er verteilt kühle Luft weiter und breiter (1), mit Luftgeschwindigkeiten von bis zu 8,4 m/s.
Erlebe 40% leisere Kühlung (1), mit nur 22 dB (2). Mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor und einem von der Flugzeugflügel-Aerodynamik inspirierten Luftauslass ist dies unser bisher leisester Ventilator – perfekt für erholsamen Schlaf, Arbeit oder völlige Entspannung.
Der energiesparende Gleichstrommotor bietet leistungsstarke Kühlung bei bis zu 40% geringerem Energieverbrauch (3). Mit maximal 30W verbraucht er weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne – um deine Energiekosten niedrig zu halten.
Der intelligente AutoAdapt-Modus passt den Luftstrom basierend auf der Raumtemperatur an und sorgt so für optimalen Komfort. Ein schlankes LED-Display liefert Echtzeit-Updates mit Umgebungslicht, das die Innentemperatur widerspiegelt.
Wähle aus 4 Modi (Manuell, Natürliche Brise, Erweiterter Schlafmodus, AutoAdapt) und 12 Geschwindigkeitsstufen für personalisierte Kühlung. Von einer sanften Brise bis zu kraftvollem Luftstrom – genieße mühellosen Komfort den ganzen Tag.
Mit 80° Oszillation verteilt dieser Ventilator Luft in jeden Winkel des Raums – damit du dich überall erfrischt fühlst.
Der erweiterte Schlafmodus reduziert alle 30 Minuten schrittweise die Ventilatorgeschwindigkeit und dimmt die Display-Beleuchtung, damit du natürlich einschläfst und gleichzeitig über Nacht Energie sparst.
Steigere dein Wohlbefinden, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst für ein beruhigendes Erlebnis.
Einfache Steuerung von überall mit der Air+ App oder Fernbedienung. Genieße freihändige Bedienung und Sprachunterstützung mit Alexa und Google Home Integration.
Nutze den 12-Stunden-Timer, um den Ventilator nach deiner gewählten Dauer automatisch auszuschalten. Plane und personalisiere Einstellungen jederzeit einfach über die Air+ App.
Elegantes, schlankes Design, das in jeden Raum passt. Stelle ihn in eine Ecke oder an eine Wand, um Platz zu sparen und gleichzeitig dein Zuhause kühl und stilvoll zu halten.
In Sekunden ohne Schrauben oder Aufwand aufgebaut. Für Komfort konzipiert, lässt sich der Ventilator mühelos zusammenbauen und ist sofort einsatzbereit.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Kompatibilität
Ursprungsland
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