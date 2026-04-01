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      Smart Tower Fan 7000 Series Tower-Ventilator

      CX7550/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Fortschrittliche Intelligenz für personalisierten Komfort

      • Unser leistungsstärkster Turmventilator
      • Flüsterleise Brise mit SilentWings Technologie
      • 40% weniger Energieverbrauch mit Gleichstrommotor
      • Adaptive Kühlung mit Temperatur-Feedback
      • Maßgeschneiderter Komfort für jeden Bedarf
      Alle Vorteile ansehen

      Smart Tower Fan 7000 Series Tower-Ventilator

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      Smart Tower Fan 7000 Series
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      Smart Tower Fan 7000 Series

      Tower-Ventilator

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Unser stärkster und leisester Turmventilator

      Genieße kraftvolle und dennoch flüsterleise Kühlung. Der Ventilator passt sich automatisch deinen Bedürfnissen an und verbraucht dabei weniger Energie. Behalte die Kontrolle mit der Air+ App, überwache die Raumtemperatur auf dem Display und verbessere die Atmosphäre mit ätherischen Ölen.
      Unser leistungsstärkster Turmventilator

      Unser leistungsstärkster Turmventilator

      Dieser blattlose Ventilator liefert einen starken Luftstrom von 2.440 m³/h, um deinen gesamten Raum schnell zu kühlen. Er verteilt kühle Luft weiter und breiter (1), mit Luftgeschwindigkeiten von bis zu 8,4 m/s.

      Flüsterleise Brise mit SilentWings Technologie

      Flüsterleise Brise mit SilentWings Technologie

      Erlebe 40% leisere Kühlung (1), mit nur 22 dB (2). Mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor und einem von der Flugzeugflügel-Aerodynamik inspirierten Luftauslass ist dies unser bisher leisester Ventilator – perfekt für erholsamen Schlaf, Arbeit oder völlige Entspannung.

      40% weniger Energieverbrauch mit Gleichstrommotor

      40% weniger Energieverbrauch mit Gleichstrommotor

      Der energiesparende Gleichstrommotor bietet leistungsstarke Kühlung bei bis zu 40% geringerem Energieverbrauch (3). Mit maximal 30W verbraucht er weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne – um deine Energiekosten niedrig zu halten.

      Adaptive Kühlung mit Temperatur-Feedback

      Adaptive Kühlung mit Temperatur-Feedback

      Der intelligente AutoAdapt-Modus passt den Luftstrom basierend auf der Raumtemperatur an und sorgt so für optimalen Komfort. Ein schlankes LED-Display liefert Echtzeit-Updates mit Umgebungslicht, das die Innentemperatur widerspiegelt.

      Maßgeschneiderter Komfort für jeden Bedarf

      Maßgeschneiderter Komfort für jeden Bedarf

      Wähle aus 4 Modi (Manuell, Natürliche Brise, Erweiterter Schlafmodus, AutoAdapt) und 12 Geschwindigkeitsstufen für personalisierte Kühlung. Von einer sanften Brise bis zu kraftvollem Luftstrom – genieße mühellosen Komfort den ganzen Tag.

      Breite Oszillation für Kühlung im ganzen Raum

      Breite Oszillation für Kühlung im ganzen Raum

      Mit 80° Oszillation verteilt dieser Ventilator Luft in jeden Winkel des Raums – damit du dich überall erfrischt fühlst.

      Angenehme Kühle über Nacht mit dem leisen Ruhemodus

      Angenehme Kühle über Nacht mit dem leisen Ruhemodus

      Der erweiterte Schlafmodus reduziert alle 30 Minuten schrittweise die Ventilatorgeschwindigkeit und dimmt die Display-Beleuchtung, damit du natürlich einschläfst und gleichzeitig über Nacht Energie sparst.

      Wohltuende Aromatherapie

      Wohltuende Aromatherapie

      Steigere dein Wohlbefinden, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst für ein beruhigendes Erlebnis.

      Smarte Steuerung mit App und Fernbedienung

      Smarte Steuerung mit App und Fernbedienung

      Einfache Steuerung von überall mit der Air+ App oder Fernbedienung. Genieße freihändige Bedienung und Sprachunterstützung mit Alexa und Google Home Integration.

      Timer & Zeitplanung leicht gemacht

      Timer & Zeitplanung leicht gemacht

      Nutze den 12-Stunden-Timer, um den Ventilator nach deiner gewählten Dauer automatisch auszuschalten. Plane und personalisiere Einstellungen jederzeit einfach über die Air+ App.

      Schlankes und platzsparendes Design

      Schlankes und platzsparendes Design

      Elegantes, schlankes Design, das in jeden Raum passt. Stelle ihn in eine Ecke oder an eine Wand, um Platz zu sparen und gleichzeitig dein Zuhause kühl und stilvoll zu halten.

      Einfache Montage ohne Werkzeug

      Einfache Montage ohne Werkzeug

      In Sekunden ohne Schrauben oder Aufwand aufgebaut. Für Komfort konzipiert, lässt sich der Ventilator mühelos zusammenbauen und ist sofort einsatzbereit.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Tower-Ventilator
        Farbe
        Dunkelgrau Metallic
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Internet-Konnektivität
        Ja (Air+ App)
        WLAN-Reichweite
        2,4 GHz
        Sprachsteuerung
        Ja (Alexa, Google Home)
        Motor
        DC-Motor

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        30W
        Temperaturanzeige
        Ja
        Temperatursensor
        Ja
        Min. Geräuschpegel
        22 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        44 dB(A)

      • Leistung

        Luftstrom des Ventilators
        2440 m³/h
        Luftgeschwindigkeit
        8,4 m/s

      • Bedienkomfort

        Automatischer Modus
        Ja
        Ruhemodus
        Ja
        Natürliche-Brise-Modus
        Ja
        Manueller Modus
        Ja
        Aroma-Diffusor
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (12 Stufen)
        Timer
        1-12h
        Zeitplan
        Ja (in App)
        Kabellänge
        1,8 m
        Oszillation
        80°
        Benutzeroberfläche
        Touch-Display
        Fernbedienung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        17,2 cm
        Produktbreite
        15,8 cm
        Produkthöhe
        106,0 cm
        Produktgewicht
        4,6 kg
        Verpackungslänge
        25,7 cm
        Verpackungsbreite
        25,0 cm
        Verpackungshöhe
        111,0 cm
        Verpackungsgewicht
        6,7 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        <2,0W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50/60 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2 Jahre

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Aromapads
        Passendes Zubehör 1
        FY5100

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

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      • (1) im Vergleich zum Vorgängermodell CX5535
      • (2) Getestet bei niedrigster Geschwindigkeitseinstellung
      • (3) im Vergleich zum Modell mit AC-Motor
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