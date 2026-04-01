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CX7550/01
Notre ventilateur colonne le plus puissant et silencieux
Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux. Le ventilateur s'adapte automatiquement à vos besoins tout en consommant moins d'énergie. Gardez le contrôle avec l'application Air+, surveillez la température ambiante sur l'afficheur et créez une atmosphère agréable avec des huiles essentielles.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ventilateur colonne
total
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Ce ventilateur sans pales offre un puissant flux d'air de 2 440 m³/h pour rafraîchir rapidement toute votre pièce. Il diffuse l'air frais plus loin et plus largement (1), avec des vitesses d'air atteignant 8,4 m/s.
Profitez d'un rafraîchissement 40% plus silencieux (1), jusqu'à 22 dB (2). Avec un moteur DC sans balais et une sortie d'air inspirée de l'aérodynamisme des ailes d'avion, c'est notre ventilateur le plus silencieux à ce jour - idéal pour un sommeil réparateur, le travail ou une détente totale.
Le moteur DC économe en énergie offre un rafraîchissement puissant avec jusqu'à 40% de consommation d'énergie en moins (3). Avec un maximum de 30 W, il consomme moins qu'une ampoule à incandescence traditionnelle – pour maintenir vos coûts d'énergie au plus bas.
Le mode intelligent AutoAdapt ajuste le flux d'air en fonction de la température ambiante, garantissant un confort optimal. Un élégant afficheur LED fournit des informations en temps réel, avec une lumière d'ambiance qui reflète la température intérieure.
Choisissez parmi 4 modes (Manuel, Brise Naturelle, Veille Avancé, AutoAdapt) et 12 niveaux de vitesse pour un rafraîchissement personnalisé. D'une brise légère à un flux d'air puissant, profitez d'un confort sans effort toute la journée.
Avec une oscillation de 80°, ce ventilateur distribue l'air dans chaque recoin de la pièce – pour vous rafraîchir où que vous soyez.
Le mode Veille Avancé réduit progressivement la vitesse du ventilateur toutes les 30 minutes et atténue les lumières de l'affichage, vous aidant à vous endormir naturellement tout en économisant de l'énergie pendant la nuit.
Améliorez votre bien-être en infusant la brise avec vos huiles essentielles préférées pour une expérience apaisante.
Contrôlez facilement depuis n'importe où avec l'application Air+ ou la télécommande. Profitez d'une utilisation mains libres et du support vocal avec l'intégration d'Alexa et Google Home.
Utilisez la minuterie de 12 heures pour éteindre automatiquement le ventilateur après la durée choisie. Programmez et personnalisez facilement les réglages à tout moment via l'application Air+.
Design élégant et fin qui s'intègre dans n'importe quelle pièce. Placez-le dans un coin ou contre un mur pour économiser de l'espace tout en gardant votre intérieur frais et stylé.
Installation en quelques secondes sans vis ni complications. Conçu pour votre confort, ce ventilateur s'assemble sans effort et est prêt à l'emploi immédiatement.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Poids et dimensions
Faible consommation
Entretien
Compatibilité
Pays d'origine
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