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Eingestellt
Guten Morgen!
Mit diesem eleganten Philips Docking-System DC291/12 erhalten Sie satten, klaren Sound von Ihrem iPod/iPhone/iPad. Mit diesem Set können Sie Ihr Gerät gleichzeitig abspielen und aufladen, oder verwenden Sie es als Wecker, um zu Ihrer Lieblingsmusik bzw. Ihrem Lieblingsradiosender aufzuwachen.
Aluminium
Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.
4.1
von 5
35
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Lalelu
18/04/2014
Deutschland
Toller Ton!
Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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HolgerBremen
23/07/2012
Deutschland
Sehr gutes Küchenradio ;)
Ein sehr gut verarbeitetes Gerät aus dem Hause Philips. Es macht das was es soll, genau wie hier beschrieben. Schön wäre noch eine RDS Funktion um die Ausstattung zu komplettieren. Die Fernbedienung könnte auch etwas besser verarbeitet sein, erfüllt aber ihren Zweck.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Yinzuh
23/07/2012
Deutschland
Sehr gutes Küchenradio ;)
Ein sehr gut verarbeitetes Gerät aus dem Hause Philips. Es macht das was es soll, genau wie hier beschrieben. Schön wäre noch eine RDS Funktion um die Ausstattung zu komplettieren. Die Fernbedienung könnte auch etwas besser verarbeitet sein, erfüllt aber ihren Zweck.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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