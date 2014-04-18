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Eingestellt

Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Guten Morgen!

Mit diesem eleganten Philips Docking-System DC291/12 erhalten Sie satten, klaren Sound von Ihrem iPod/iPhone/iPad. Mit diesem Set können Sie Ihr Gerät gleichzeitig abspielen und aufladen, oder verwenden Sie es als Wecker, um zu Ihrer Lieblingsmusik bzw. Ihrem Lieblingsradiosender aufzuwachen.

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Dockingstation: abspielen und aufladen

Guten Morgen!

  • Aluminium

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

Spritzguss-Aluminium ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

35

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Ton!

Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad verfasst

23/07/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Küchenradio ;)

Ein sehr gut verarbeitetes Gerät aus dem Hause Philips. Es macht das was es soll, genau wie hier beschrieben. Schön wäre noch eine RDS Funktion um die Ausstattung zu komplettieren. Die Fernbedienung könnte auch etwas besser verarbeitet sein, erfüllt aber ihren Zweck.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad verfasst

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23/07/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Küchenradio ;)

Ein sehr gut verarbeitetes Gerät aus dem Hause Philips. Es macht das was es soll, genau wie hier beschrieben. Schön wäre noch eine RDS Funktion um die Ausstattung zu komplettieren. Die Fernbedienung könnte auch etwas besser verarbeitet sein, erfüllt aber ihren Zweck.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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