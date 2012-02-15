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Arrêté
Réveillez-vous de bonne humeur
Cette élégante station d'accueil Philips DC291/12 restitue les contenus audio de votre iPod/iPhone/iPad avec un son riche et clair. Écoutez et chargez votre appareil simultanément, ou utilisez la station comme radio-réveil pour vous réveiller au son de vos chansons préférées ou de la radio.
Aluminium
Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.
L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.
4.1
sur 6
35
Avis
89%
recommandent ce produit
ndelage
15/02/2012
France
Design et finition de qualité
Les plus : - Un beau produit avec sa coque en aluminium - Prise en main facile & Utilisation intuitive - Bonne sensibilité du tuner FM - Ecran LCD avec réglage de la luminosité - La télécommande Les moins : - Affichage de la fréquence FM mais pas du nom de la radio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
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Bastien47
30/12/2011
France
Qualité exceptionnel
Rien a signalé , Son super bien , Esthétique très design , Facile d'utilisation , Agréable ! Le TOP
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Ericdu79
21/12/2011
France
Enfin un radio réveil intelligent
C'est le produit que j'attendais : beau, pratique, facile à utiliser, complet, performant
Oui, je recommande ce produit
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