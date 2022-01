Bluetooth für den Freisprechbetrieb

Alle Autogeräte von Philips mit Bluetooth sind mit einem integrierten Bluetooth-Modul für den Freisprechbetrieb und zur Übertragung von Musik von Bluetooth-fähigen Telefonen und Audiogeräten ausgestattet. Der Kopplungsprozess ist so einfach wie die Einrichtung eines herkömmlichen Bluetooth-Headsets. Sie können Ihre Telefonkontakte übertragen und Ihr bevorzugtes Telefonbuch auf dem System speichern. Genau so einfach können Sie vertrauliche Telefongespräche auf Ihr Telefon zurückleiten. Mit Bluetooth können Sie Anrufe mühelos entgegennehmen und mit beiden Händen am Steuer sicher weiterfahren.