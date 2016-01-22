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Eingestellt
DC350/12
Musiksystem für Geschäftsleute
Das Docking-Entertainment-System DC350 von Philips spielt Musik von Ihrem iPhone/iPod und aus dem Radio ab. Es verfügt über eine Docking-Station für iPhone/iPod, mit deren Hilfe Sie Musik, Termine und Aufgabenlisten mit Ihrem PC synchronisieren können. Ein Bluetooth®-Empfänger ermöglicht den Freisprechbetrieb des Telefons und kabellose Musikübertragung.
Alle Autogeräte von Philips mit Bluetooth sind mit einem integrierten Bluetooth-Modul für den Freisprechbetrieb und zur Übertragung von Musik von Bluetooth-fähigen Telefonen und Audiogeräten ausgestattet. Der Kopplungsprozess ist so einfach wie die Einrichtung eines herkömmlichen Bluetooth-Headsets. Sie können Ihre Telefonkontakte übertragen und Ihr bevorzugtes Telefonbuch auf dem System speichern. Genau so einfach können Sie vertrauliche Telefongespräche auf Ihr Telefon zurückleiten. Mit Bluetooth können Sie Anrufe mühelos entgegennehmen und mit beiden Händen am Steuer sicher weiterfahren.
2.4
von 5
5
Bewertungen
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Diese Bewertung wurde für DC350 station d'accueil pour baladeur verfasst
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Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC350 entertainmentsysteem met dock verfasst
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gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Diese Bewertung wurde für DC350 station d'accueil pour baladeur verfasst
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Um die Mobilteilfunktionen verwenden zu können, ist ein iPhone erforderlich.