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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM2260W/12

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad mit DualDock über Lightning- oder 30-poligen Anschluss. Dieses Micro-Soundsystem klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – es passt einfach in jedes Zuhause, mit 2-in-1-Tischfuß für flexible Positionierung.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • DualDock für iPod/iPhone

  • Schreibtisch- oder Wandhalterung

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 20 W

DualDock zum Laden und Abspielen von Apple-Geräten (Lightning und 30-polig)

DualDock zum Laden und Abspielen von Apple-Geräten (Lightning und 30-polig)

Das innovative Philips DualDock mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss kann jedes Apple-Gerät aufladen und wiedergeben. Dank des schlanken Designs gepaart mit müheloser Funktionalität können Sie im Handumdrehen zwischen jedem Anschluss wechseln. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, egal auf welchem Apple-Gerät.

20 W RMS maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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