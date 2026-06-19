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Eingestellt
DCM2260W/12
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad mit DualDock über Lightning- oder 30-poligen Anschluss. Dieses Micro-Soundsystem klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – es passt einfach in jedes Zuhause, mit 2-in-1-Tischfuß für flexible Positionierung.
DualDock für iPod/iPhone
Schreibtisch- oder Wandhalterung
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 20 W
Das innovative Philips DualDock mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss kann jedes Apple-Gerät aufladen und wiedergeben. Dank des schlanken Designs gepaart mit müheloser Funktionalität können Sie im Handumdrehen zwischen jedem Anschluss wechseln. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, egal auf welchem Apple-Gerät.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
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