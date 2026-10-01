ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Microchaîne

DCM2260W/12

Un système audio adapté à votre environnement

Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette microchaîne hi-fi au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement

  • Double dock pour iPod/iPhone

  • À poser ou à fixer au mur

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W max.

Station d'accueil double pour charger les appareils Apple et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)

Station d'accueil double pour charger les appareils Apple et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)

La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.

Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.