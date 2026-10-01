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Arrêté
DCM2260W/12
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette microchaîne hi-fi au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.
Double dock pour iPod/iPhone
À poser ou à fixer au mur
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max.
La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Notation globale