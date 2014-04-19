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Eingestellt
Begeistert von Sound
Mit der schlanken Philips Mini Stereoanlage können Sie nicht nur Inhalte von Ihrem iPhone/iPod wiedergeben, sondern das iPhone bzw. den iPod auch aufladen. Das Gerät ist flach, kann an die Wand montiert werden und passt sich so jeder Inneneinrichtung an. Genießen Sie Musik von CDs, oder schließen Sie Ihren tragbaren Player an den USB Direct- bzw. den MP3 Link-Anschluss an, und genießen Sie ein umfassendes Musikerlebnis.
Dockingstation für iPhone/iPod
Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.2
von 5
30
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
DGL30
19/04/2014
Deutschland
Top Sound -tolle Ausstattung
Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem verfasst
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Mulder
12/05/2012
Deutschland
Preis / Leistungsverhältnis sehr gut
Einfache Bedienung. Viele Abspielmöglichkeiten Radio, CD, mp3, I-Pod, USB-Anschluss
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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djon
30/06/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM292 Slank microgeluidssysteem verfasst
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