Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
L'obsession du son
Écoutez le contenu de votre iPhone/iPod ou chargez-le grâce à cette élégante microchaîne Philips. Ce modèle élégant et compact avec fixation murale s'intègre à tous les intérieurs. Profitez de la musique de vos CD ou connectez votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute total.
station d'accueil pour iPhone/iPod
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.2
sur 6
30
Avis
93%
recommandent ce produit
marikats
29/07/2012
France
cet appareil est desing
je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne
Stefounesd
24/08/2010
France
c'est un très bon produit avec nouvelles technolog
c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne
DGL30
19/04/2014
Deutschland
Top Sound -tolle Ausstattung
Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem