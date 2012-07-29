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Arrêté

Élégante microchaîne

DCM292/12

4.2

| (30) Avis | 93% recommandent ce produit

L'obsession du son

Écoutez le contenu de votre iPhone/iPod ou chargez-le grâce à cette élégante microchaîne Philips. Ce modèle élégant et compact avec fixation murale s'intègre à tous les intérieurs. Profitez de la musique de vos CD ou connectez votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute total.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

30

Avis

93%

recommandent ce produit

29/07/2012

France

France

cet appareil est desing

je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne

24/08/2010

France

France

c'est un très bon produit avec nouvelles technolog

c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Élégante microchaîne

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top Sound -tolle Ausstattung

Diese Mini Stereoanlage besticht durch tollen Sound, schönes Design und gute Ausstattung. Idealer täglicher Begleiter im Haushalt mit einfacher Bedienung -einfach gut!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM292 Schlankes Micro-Soundsystem

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