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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM3155/12

4.4

| (8) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Dieses Philips Micro-Soundsystem, kompatibel mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5, ist mit der wOOx-Technologie für leistungsstarken Bass ausgestattet. Durch das angewinkelte Lautsprecherdesign entsteht breiter Stereo-Raumklang für ein großartiges Audioerlebnis und das Mono-Block-Design passt in jedes Zuhause.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 50 W, Bassstrahler

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

8

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3155 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3155 Mini Stereoanlage verfasst

23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Kraftbox

Erster Eindruck / Design: Das Mikrosystem DCM3155 ist kompakt und hochwertig verarbeitet. Besonders hervorzuheben ist das „besondere und edel wirkende“ Design in beige. Gerade die Farbe stellt die Anlage in ein besonderes Licht. Dockingschnittstelle Apple: Durch die Lightningschnittstelle lassen sich das iPhone 5, iPod Touch 5 oder iPod Nano 7 direkt (ohne Adapter) anschließen. In der Dockingstation wird neben der Wiedergabe auch das Gerät aufgeladen. Bedienung auch über die Fernbedienung möglich. Geräte mit dem alten 30-Pin Anschluss (IPhone 4s oder älter) lassen sich über den AUX-IN Eingang ebenfalls wiedergeben. Hier erfolgt jedoch keine Aufladung des Akkus. Alternative Anschlüsse: Neben dem AUX-In Eingang, der auch Geräte anderen Hersteller versorgt (Android Smartphone) können auch MP3 Massenspeicher über USB Schnittstelle wiedergegeben werden. Handhabung: Die Bedienung am Gerät oder auch per Fernbedienung ist sehr intuitiv, auch ohne Lesen der Anleitung können meine Kinder das Gerät bedienen. CD/CD-MP3 Wiedergabe: Perfekte Wiedergabe dieser Medien, auch selbst gebrannte CD werden mühelos erkannt. Kleiner Nachteil bei der CD Wiedergabe: Die Einlesezeit der CD dauert etwas länger. Wünschenswert wäre, dass die CD nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes wieder an der gleichen Stelle startet und nicht wieder von vorne startet. Radio mit RDS: Der UKW Empfang und Qualität ist sehr klar und rauschfrei, auch mit zusammengebundener Wurfantenne. Der automatische Sendersuchlauf hilft bei der Sendersuche. Nett: Uhr lässt sich automatisch über den Radiotext synchronisieren. Klang: Der Klang des Geräts ist für die Größenordnung außergewöhnlich gut, individuell kann die Klangfarbe über verschiedene Modi (Presets) beeinflusst werden. Weck / Sleepfunktion: Eine nette Zusatzfunktion bietet der Wecker, der mit einer CD-, USB-, Radio oder IPOD –IPHONE Wiedergabe sanft weckt (Lautstärke steigt langsam an und man fällt nicht gleich aus dem Bett). Nachteil: Im Standby Modus wird die Uhrzeit nicht im Display angezeigt – spart aber Strom!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3155 Mini Stereoanlage verfasst

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15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnetes Produkt

Dieses Produkt ist ein sehr gutes, nicht nur vom Design her, sondern auch von der Qualität. Das elegante und innovative Design fällt jedem Betrachter direkt ins Auge. Die Soudqualität ist ausgezeichnet egal ob per IPhone, CD oder USB-Stick. Das Radio läuft auch fantastisch in bester Empfangsqualität. Das Preisleistungsverhältnis ist ebenfalls optimal. Es gibt zwar nur einen Anschluss für das IPhone 5 und die neuere IPod Generation, aber trotzdem kann man über ein Audiokabel von einem MP3-Player oder einem IPhone der 4. oder 3. Generation sehr gute Musik wiedergeben. Ich kann dieses Produkt jedem empfehlen, der sowohl auf Qualität, Design und einen ordentlichen Preis Wert legt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3155 Mini Stereoanlage verfasst

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