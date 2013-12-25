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Arrêté

Microchaîne

DCM3155/12

4.4

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, cette microchaîne Philips bénéficie de la technologie wOOx, pour des basses puissantes. Le haut-parleur orienté diffuse un son stéréo dans un large champ, tandis que la conception monobloc trouve sa place dans tous les intérieurs.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 50 W max, radiateur de basses

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Puissance de sortie maximale de 50 W RMS

Conception monobloc trouvant sa place n'importe où chez vous

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

8

Avis

88%

recommandent ce produit

3
2

25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

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Cet avis a été rédigé pour DCM3155 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DCM3155 Microchaîne

16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

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Cet avis a été rédigé pour DCM3155 Mini Stereoanlage

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23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Kraftbox

Erster Eindruck / Design: Das Mikrosystem DCM3155 ist kompakt und hochwertig verarbeitet. Besonders hervorzuheben ist das „besondere und edel wirkende“ Design in beige. Gerade die Farbe stellt die Anlage in ein besonderes Licht. Dockingschnittstelle Apple: Durch die Lightningschnittstelle lassen sich das iPhone 5, iPod Touch 5 oder iPod Nano 7 direkt (ohne Adapter) anschließen. In der Dockingstation wird neben der Wiedergabe auch das Gerät aufgeladen. Bedienung auch über die Fernbedienung möglich. Geräte mit dem alten 30-Pin Anschluss (IPhone 4s oder älter) lassen sich über den AUX-IN Eingang ebenfalls wiedergeben. Hier erfolgt jedoch keine Aufladung des Akkus. Alternative Anschlüsse: Neben dem AUX-In Eingang, der auch Geräte anderen Hersteller versorgt (Android Smartphone) können auch MP3 Massenspeicher über USB Schnittstelle wiedergegeben werden. Handhabung: Die Bedienung am Gerät oder auch per Fernbedienung ist sehr intuitiv, auch ohne Lesen der Anleitung können meine Kinder das Gerät bedienen. CD/CD-MP3 Wiedergabe: Perfekte Wiedergabe dieser Medien, auch selbst gebrannte CD werden mühelos erkannt. Kleiner Nachteil bei der CD Wiedergabe: Die Einlesezeit der CD dauert etwas länger. Wünschenswert wäre, dass die CD nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes wieder an der gleichen Stelle startet und nicht wieder von vorne startet. Radio mit RDS: Der UKW Empfang und Qualität ist sehr klar und rauschfrei, auch mit zusammengebundener Wurfantenne. Der automatische Sendersuchlauf hilft bei der Sendersuche. Nett: Uhr lässt sich automatisch über den Radiotext synchronisieren. Klang: Der Klang des Geräts ist für die Größenordnung außergewöhnlich gut, individuell kann die Klangfarbe über verschiedene Modi (Presets) beeinflusst werden. Weck / Sleepfunktion: Eine nette Zusatzfunktion bietet der Wecker, der mit einer CD-, USB-, Radio oder IPOD –IPHONE Wiedergabe sanft weckt (Lautstärke steigt langsam an und man fällt nicht gleich aus dem Bett). Nachteil: Im Standby Modus wird die Uhrzeit nicht im Display angezeigt – spart aber Strom!

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Cet avis a été rédigé pour DCM3155 Mini Stereoanlage

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