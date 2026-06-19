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Eingestellt
DLN1714/10
Eleganter Schutz für Ihr iPad
Weiches Neopren und luxuriöses Kunstleder bieten einen eleganten, professionellen Look. Das glatte, widerstandsfähige Kunstleder verfügt über ein gepolstertes Innenfutter, wodurch das Glasdisplay zusätzlich geschützt wird, ohne unnötig aufzutragen. Optimaler Schutz mit Eleganz und Stil.
für Ihr iPad
Diese Hülle wird aus weichem Neopren hergestellt und ist daher sehr flexibel aber gleichzeitig äußerst widerstandsfähig. So polstert und schützt sie Ihr Gerät, damit Sie es jederzeit bedenkenlos mitnehmen können.
Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.
Das glatte, widerstandsfähige Kunstleder verfügt über ein weiches Neoprenfutter, das Ihr Gerät zuverlässig schützt, ohne dabei unnötig aufzutragen.