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Eingestellt

Schlanke Hülle

DLN1714/10

Eleganter Schutz für Ihr iPad

Weiches Neopren und luxuriöses Kunstleder bieten einen eleganten, professionellen Look. Das glatte, widerstandsfähige Kunstleder verfügt über ein gepolstertes Innenfutter, wodurch das Glasdisplay zusätzlich geschützt wird, ohne unnötig aufzutragen. Optimaler Schutz mit Eleganz und Stil.

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mit einer schlanken, doppelschichtigen Hülle

Eleganter Schutz für Ihr iPad

  • für Ihr iPad

Gepolsterte Neoprenhülle für eine weiche aber dennoch robuste Schutzschicht

Gepolsterte Neoprenhülle für eine weiche aber dennoch robuste Schutzschicht

Diese Hülle wird aus weichem Neopren hergestellt und ist daher sehr flexibel aber gleichzeitig äußerst widerstandsfähig. So polstert und schützt sie Ihr Gerät, damit Sie es jederzeit bedenkenlos mitnehmen können.

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Widerstandsfähiges Kunstleder mit weichem Innenfutter

Das glatte, widerstandsfähige Kunstleder verfügt über ein weiches Neoprenfutter, das Ihr Gerät zuverlässig schützt, ohne dabei unnötig aufzutragen.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 371.6 kB
  • 21 April 2024

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