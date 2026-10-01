ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Pochette fine

DLN1714/10

Protégez votre iPad avec style

L'étui en néoprène souple est recouvert de similicuir pour un look élégant et professionnel. Ainsi rembourrée, la couche de similicuir offre une double protection de l'écran, sans encombrement inutile. C'est l'alliance de la sécurité et de l'élégance.

Voir tous les avantages

grâce à un étui fin double couche

Protégez votre iPad avec style

  • pour écran d'iPad

Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois

Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois

Fabriqué en néoprène souple, souple et solide à la fois, cet étui fournit une protection rembourrée supplémentaire à votre appareil. Ainsi, vous pouvez le transporter sans crainte.

Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.

Similicuir avec doublure intérieure souple

Le similicuir lisse et résistant est doté d'une doublure souple en néoprène rembourré qui permet d'assurer une double protection à votre appareil sans encombrement excessif.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 524.9 kB
  • 1 December 2023

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.