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Arrêté
DLN1714/10
Protégez votre iPad avec style
L'étui en néoprène souple est recouvert de similicuir pour un look élégant et professionnel. Ainsi rembourrée, la couche de similicuir offre une double protection de l'écran, sans encombrement inutile. C'est l'alliance de la sécurité et de l'élégance.
pour écran d'iPad
Fabriqué en néoprène souple, souple et solide à la fois, cet étui fournit une protection rembourrée supplémentaire à votre appareil. Ainsi, vous pouvez le transporter sans crainte.
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour obtenir une couche de protection supplémentaire dans votre sac ou votre sac à dos.
Le similicuir lisse et résistant est doté d'une doublure souple en néoprène rembourré qui permet d'assurer une double protection à votre appareil sans encombrement excessif.