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Eingestellt

Dockingstation

DS1100/12

3.4

| (63) Bewertungen

Begeistert von Sound

Diese kompakte Philips Dockingstation DS1100/12 bietet Ihnen nicht nur beeindruckend kräftigen und satten Sound, er synchronisiert seine Uhrzeiteinstellungen auch automatisch mit Ihrem iPhone/iPod. Genießen Sie die Vorzüge des einstellbaren Nachtlichts und die Möglichkeit, ein zweites mobiles Gerät aufzuladen.

Alle Vorteile anzeigen

Füllen Sie Ihr Schlafzimmer mit Musik und Eleganz

Begeistert von Sound

Satter, omnidirektionaler Sound, der jeden Raum füllt

Neodymlautsprecher für reinen, ausgewogenen Sound

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

63

Bewertungen

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1100 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1100 Dockingstation verfasst

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1100 docking-luidspreker verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS1100 docking-luidspreker verfasst

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS1100 docking-luidspreker verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS1100 docking-luidspreker verfasst

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