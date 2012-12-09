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Eingestellt
DS1100/12
Begeistert von Sound
Diese kompakte Philips Dockingstation DS1100/12 bietet Ihnen nicht nur beeindruckend kräftigen und satten Sound, er synchronisiert seine Uhrzeiteinstellungen auch automatisch mit Ihrem iPhone/iPod. Genießen Sie die Vorzüge des einstellbaren Nachtlichts und die Möglichkeit, ein zweites mobiles Gerät aufzuladen.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
3.4
von 5
63
Bewertungen
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1100 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1100 docking-luidspreker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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