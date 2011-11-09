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Arrêté
DS1100/12
L'obsession du son
Profitez d'un son riche et puissant grâce à cette station d'accueil compacte Philips DS1100/12 qui se synchronise automatiquement avec le réglage de l'horloge de votre iPhone/iPod. Vous bénéficiez d'une veilleuse réglable et vous pouvez également utiliser le port USB pour charger un autre appareil portable.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
3.4
sur 6
63
Avis
huckel06
09/11/2011
France
Très beau et très bon son
Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil
sandopi
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil
Howarde
25/10/2011
France
de bonnes petites enceintes portable abordables
Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1100 Station d'accueil