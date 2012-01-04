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Eingestellt
DS1200/12
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Diese schlanke Philips Dockingstation Fidelio DS1200/12 erfüllt Ihren Morgen mit reinstem Musikgenuss. Sie passt perfekt auf Ihren Nachttisch, verfügt über eine Zeitanzeige, kann als Wecker und Nachtlicht verwendet werden und lädt bis zu zwei iPods, iPhones oder iPads gleichzeitig auf.
für iPod/iPhone/iPad
Uhranzeige
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
3.4
von 5
58
Bewertungen
pesiso
04/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 Dockingstation verfasst
Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 altavoz base verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 altavoz base verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-19
John201955
11/02/2015
Nederland
Verifizierter Käufer
prima product, helaas past mijn Iphone 6+ niet
Uitstekend product, bijzonder gemakkelijk in gebruik, goede geluidskwaliteit. Jammer dat mijn Iphone 6+ er niet op kan worden aangesloten (bij voorbeeld met een USB kabel). Heb het product weggegeven aan mijn dochter, die nog een Iphone 4S heeft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS1200 docking-luidspreker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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