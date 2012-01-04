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Arrêté
DS1200/12
Le son adapté à votre environnement
Cette élégante station d'accueil Philips Fidelio DS1200/12 vous réveille en musique. Idéale sur la table de chevet, elle indique l'heure, vous réveille, fait office de veilleuse et permet de recharger simultanément deux iPods, iPhones ou iPads.
pour iPod/iPhone/iPad
Affichage de l'heure
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
3.4
sur 6
58
Avis
pesiso
04/01/2012
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 Dockingstation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 Dockingstation
Antonio he
19/05/2024
España
Problema de conexión con iPhone 4
Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 altavoz base
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 altavoz base
Date d'utilisation 2022-05-19
John201955
11/02/2015
Nederland
Acheteur vérifié
prima product, helaas past mijn Iphone 6+ niet
Uitstekend product, bijzonder gemakkelijk in gebruik, goede geluidskwaliteit. Jammer dat mijn Iphone 6+ er niet op kan worden aangesloten (bij voorbeeld met een USB kabel). Heb het product weggegeven aan mijn dochter, die nog een Iphone 4S heeft.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 docking-luidspreker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS1200 docking-luidspreker