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Arrêté

Station d'accueil

DS1200/12

3.4

| (58) Avis

Le son adapté à votre environnement

Cette élégante station d'accueil Philips Fidelio DS1200/12 vous réveille en musique. Idéale sur la table de chevet, elle indique l'heure, vous réveille, fait office de veilleuse et permet de recharger simultanément deux iPods, iPhones ou iPads.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • Affichage de l'heure

Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre

Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.

Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

58

Avis

04/01/2012

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 Dockingstation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 Dockingstation

19/05/2024

España

España

Problema de conexión con iPhone 4

Tengo problemas, no me ve la hora cuando conecto el iPhone al despertador. Me podéis ayudar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 altavoz base

Date d'utilisation 2022-05-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 altavoz base

Date d'utilisation 2022-05-19

11/02/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

prima product, helaas past mijn Iphone 6+ niet

Uitstekend product, bijzonder gemakkelijk in gebruik, goede geluidskwaliteit. Jammer dat mijn Iphone 6+ er niet op kan worden aangesloten (bij voorbeeld met een USB kabel). Heb het product weggegeven aan mijn dochter, die nog een Iphone 4S heeft.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 docking-luidspreker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS1200 docking-luidspreker

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