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Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Holen Sie noch mehr aus Ihrer Musik, Ihren Spielen und Videos heraus. Dieser Dockinglautsprecher ist nicht nur praktisch und elegant, er bietet auch beeindruckenden Sound für Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad. Mit seinem integrierten Akku und der Bluetooth-Funktion sorgt er außerdem für unglaublichen Komfort.
Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.
Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.
3.9
von 5
51
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Ms250878
14/05/2013
Deutschland
Total super teil
Hab das teil bereits seit monaten und bin total begeistert, einfach, satten sound. Habs manchmal in der werkstatt und macht sogar in der riesen Halle Stimmung. Weiterzu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst
TobiS
29/12/2011
Deutschland
Optimal
Super Teil! Unkompliziert, tolle Leistung. Keine bösen Überraschungen. Intuitive Bedienung. Sehr empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst
gorlumabe
30/08/2025
España
hola tengo el altavoz DS8550/10 y no se reproduce el audio en el altavoz, esta emparejado a traves del bluetooth con el iphone 15
Diese Bewertung wurde für DS8550 altavoz base verfasst
Datum der Verwendung 2025-07-30
Diese Bewertung wurde für DS8550 altavoz base verfasst
Datum der Verwendung 2025-07-30