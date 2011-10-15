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Arrêté

Station d'accueil

DS8550/10

3.9

| (51) Avis | 84% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Reliée à votre iPod, iPhone ou iPad, cette station d'accueil chic et élégante produit un son époustouflant. Pratique, elle est dotée d'une batterie intégrée et permet un streaming via Bluetooth®.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

51

Avis

84%

recommandent ce produit

15/10/2011

France

France

un produit fini, excellent, bonne qualite du son et de fabrication

a peine deballé et deja opérationnel, fonctionne parfaitement avec iphone 3GS / 4 et ipad egalement. surprise il y a des batterie qui permet de le disposer n importe ou sans secteur! un dock pratique pour l'ipad, permet de le mettre en format paysage ... le bluetooth fonctionne tres bien, le son est tres correcte, l'application marche bien, quelque plantage de l'application, mais rare...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS8550 Station d'accueil

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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Station d'accueil

14/05/2013

Deutschland

Deutschland

Total super teil

Hab das teil bereits seit monaten und bin total begeistert, einfach, satten sound. Habs manchmal in der werkstatt und macht sogar in der riesen Halle Stimmung. Weiterzu empfehlen.

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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation

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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation

29/12/2011

Deutschland

Deutschland

Optimal

Super Teil! Unkompliziert, tolle Leistung. Keine bösen Überraschungen. Intuitive Bedienung. Sehr empfehlenswert!

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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation

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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation

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