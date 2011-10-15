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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Reliée à votre iPod, iPhone ou iPad, cette station d'accueil chic et élégante produit un son époustouflant. Pratique, elle est dotée d'une batterie intégrée et permet un streaming via Bluetooth®.
La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.
La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.
3.9
sur 6
51
Avis
84%
recommandent ce produit
gilles
15/10/2011
France
un produit fini, excellent, bonne qualite du son et de fabrication
a peine deballé et deja opérationnel, fonctionne parfaitement avec iphone 3GS / 4 et ipad egalement. surprise il y a des batterie qui permet de le disposer n importe ou sans secteur! un dock pratique pour l'ipad, permet de le mettre en format paysage ... le bluetooth fonctionne tres bien, le son est tres correcte, l'application marche bien, quelque plantage de l'application, mais rare...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS8550 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS8550 Station d'accueil
Ms250878
14/05/2013
Deutschland
Total super teil
Hab das teil bereits seit monaten und bin total begeistert, einfach, satten sound. Habs manchmal in der werkstatt und macht sogar in der riesen Halle Stimmung. Weiterzu empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation
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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation
TobiS
29/12/2011
Deutschland
Optimal
Super Teil! Unkompliziert, tolle Leistung. Keine bösen Überraschungen. Intuitive Bedienung. Sehr empfehlenswert!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation
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Cet avis a été rédigé pour DS8550 Dockingstation