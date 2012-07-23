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Eingestellt
Erleben Sie hervorragende Klangtreue
Die Philips Dockingstation ist der Schlüssel zu allem, was Ihnen Ihre Musik bedeutet. Sie wird aus hochwertigen Komponenten und edlem Holz gefertigt und bietet so einen großartigen HiFi-Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad. Genießen Sie ein authentisches und originalgetreues Sounderlebnis.
für iPod/iPhone/iPad
Dank passiver Frequenzweiche können Sie jede einzelne Note genießen, und Ihre Musik wird unvergleichlich klar, natürlich und detailgetreu wiedergegeben. Dank einer speziellen Technik werden die einzelnen Teile des hörbaren Spektrums der Tonfrequenzen getrennt und zu den entsprechenden Treibern geleitet. Signale, die sich jenseits des Frequenzgangs eines Treibers befinden, werden nicht gesendet. Dadurch wird die Soundqualität erheblich verbessert, und Verzerrungen werden in hohem Maße reduziert. Gemeinsam mit den hochwertigen elektronischen Komponenten garantiert Passive Crossover harmonischen und originalgetreuen Sound ohne Kompromisse.
Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.
Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.
4.5
von 5
22
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Mustermann
23/07/2012
Deutschland
Gute Dockingstation , der Preis wohl etwas hoch
Ich nutze die Dockingstation mit dem IPad 2, der Klang ist wirklich ein Hammer, aber das Aufsetzen des iPad ist eine Katastrophe, keinerlei Fuehrung und im halbdunklen Raum kaum machbar ohne ständige Angst den Appleadapter zu beschädigen. Das ganze iPad wird praktisch von diesem kleinen Applestecker fixiert und gehalten, mein Stecker war auch schon beim Erhalt einseitig nicht gerastet und ich musste die Dockingstation zur Reparatur schicken, dass klappte allerdings ganz hervorragend, mit Abholung und ständiger Info über den Reparaturstatus. Die Funktion der mitgelieferten Fernbedienung erschließt sich für den Betrieb des iPad auch nicht so ganz, muss man selbst ausprobieren, die Anleitung ist dafür eher nicht zu gebrauchen. Die App ist sehr gut wenn denn die Verbindung steht, ich nutze sie allerdings hauptsächlich um Radio zu hören bzw. zum Einstellen des Musikstils (Rock/Pop/Bass usw.), ansonsten verwende ich meist direkt die Musikapp von Apple. Der Preis scheint mir allerdings auch den Appleprodukten sehr stark angepasst und man bezahlt dementsprechend für den Namen mit. Anderseits habe ich auch keine bessere Dockingstation für das iPad finden können bei der mich Design und Klang so ansprechen. Das Laden des iPad mittels der Dockingstation funktioniert sehr gut. Trotz der Kritik, alles in allem wohl derzeit immer noch eine der besten Dockingstationen auf dem Markt und wer ein iPad hat wird sicherlich bei Bedarf auch das Geld für dieses Teil übrig haben. Es gibt sie ja auch wesentlich günstiger als zum genannten UVP.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ilias1977
26/08/2020
Ελλάδα
Ηχος
Ποιοτικος ηχος φοβερο μπασο Πολυ καλη κατασκευη ομορφο και διαχρονικο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DS9000 docking speaker verfasst
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Mazzy123
15/04/2018
United Kingdom
Best ever sound quality!
I have had this docking station for over 6 years and still love everything about it . I still use my old iPod with it and it has never failed to produce the best clear sound I have ever heard from any sound system. I am now trying to find out how I can listen to my much loved CD collection through it . They don't make this docking speaker anymore but Philips are really good at giving support ,so I'm pretty sure they will be able to guide me in the right direction. I hope to cherish this speaker for many more years to come .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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