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Arrêté

Station d'accueil

DS9000/10

4.5

| (22) Avis | 95% recommandent ce produit

Découvrez l’authenticité

La station d'accueil Philips vous donne accès à toutes vos musiques préférées. Fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure et du bois naturel, elle diffuse un son fidèle depuis votre iPod/iPhone/iPad, offrant une expérience audio authentique, fidèle à l'original.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

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  • pour iPod/iPhone/iPad

Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible

Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible

Le filtre passif vous permet d'entendre clairement chaque note, pour une musique incroyablement pure, naturelle et intégrale. Grâce à une conception complexe, chaque élément du spectre audible des fréquences est séparé et transmis au haut-parleur approprié. Les signaux excédant la réponse en fréquences d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci permet d'améliorer sensiblement la qualité sonore et de réduire considérablement le niveau de distorsion. Associé à des éléments électroniques de qualité supérieure, le filtre passif assure un son cohérent, sans compromis et fidèle à l'original.

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

22

Avis

95%

recommandent ce produit

3
1

21/01/2012

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS9000 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS9000 Station d'accueil

16/10/2011

France

France

produit excellent

excellent rapport qualité prix simplicité d'utilisation ne nécessite aucune installation qualités du son au rendez vous

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

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