Courbes sensuelles, pour allier élégance et précision du son

Non seulement les lignes épurées et la sensualité des courbes du boîtier sont somptueuses, mais elles constituent également une structure plus efficace pour l'acoustique. Soigneusement pensées, les courbes accentuent la rigidité du boîtier de l'enceinte, réduisant ainsi considérablement la résonance interne et permettant une restitution audio plus naturelle et plus précise. Vous bénéficiez d'enceintes au style irrésistible offrant un son fabuleux.