Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
EP8757/20
Die Intensität, die du liebst: von Espresso bis Cold Brew
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Philips Kaffeevollautomat
Gesamtzeit
recurring payment
Das Geheimnis einer Intensität wie im Café? Unsere BrewExtract Technologie dosiert und presst mehr Bohnen* in jedes Getränk, damit du mit deiner Espressomaschine den unvergleichlichen Geschmack wie im Café erhältst. Du willst, dass einfach alles passt? Dann verleihe deinen Getränken mit einer der 7 Intensitätsstufen das gewisse Etwas.
Kaffeehausqualität bedeutet auch samtiger Milchschaum – heiß oder kalt. Hier kommt LatteGo Pro ins Spiel. Von Cappuccino bis hin zu Iced Latte liefert unser Milchsystem sowohl mit Kuhmilch als auch pflanzenbasierter Milch Ergebnisse in Kaffeehausqualität. Es ist spülmaschinenfest und hat keine Schläuche. Das heißt, du kannst es in 10 Sekunden unter fließendem Wasser reinigen. Genieße professionellen Schaum mit LatteGo Pro, dem innovativen Milchaufschäumer in unseren Kaffeevollautomaten.
Entdecke über 50 heiße und kalte Kaffeekreationen: von intensivem Espresso bis zu erfrischendem Cold Brew. Diese Kaffeemaschine für heißen Kaffee und Eiskaffee ist die perfekte Lösung für Familien und Kaffeeliebhaber, die auch zu Hause Kaffee in Café-Qualität genießen wollen.
Reinige LatteGo Pro in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine: Die Brüheinheit kann unter dem Wasserhahn ausgespült werden. Wenn es an der Zeit für ein Reinigungsprogramm wie bspw. Entkalken ist, leitet dich deine Maschine durch das Programm.
Das intuitive TFT-Touch-Display (4,3 Zoll) garantiert müheloses Kaffeekochen mit einem Tastendruck und personalisierten Benutzerprofilen. Eine einfache Steuerung erleichtert er allen im Haushalt, hochwertigen Kaffee daheim zu genießen.
Wir stellen vor: dein Barista-Assistent. Er unterstützt dich jeden Tag dabei, einen noch besseren Kaffee zu kochen. Du kannst ihn über die Maschine oder die App verwenden. Wenn du mit ihm chattest und ihm sagst, welche Bohnen du verwendest, lässt er dich automatisch wissen, wie du deine Einstellungen anpassen musst, damit du das Maximum aus deinen Bohnen holst. Der Barista-Assistent hilft dir dabei, die Stärke, das Volumen oder die Temperatur nach deinem Gusto anzupassen. Du kannst mit ihm sogar remote Kaffee kochen. Er ist immer an deiner Seite, damit jede Tasse so schmeckt, als ob sie von einem echten Barista bei dir daheim zubereitet worden wäre.
Erlebe erfrischenden Cold Brew auf Tastendruck: gut ausgewogen und mild und bereit, wenn du ihn brauchst.
Unsere patentierte SilentBrew Technologie reduziert die Geräusche der Maschine und erleichtert es dir, das simple Vergnügen des Kaffeekochens zu genießen. Dank Schallschutz und leisem Mahlvorgang erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung.
Kaffee in Café-Qualität startet mit frisch gemahlenen Bohnen. Füge deine Lieblingsbohnen hinzu, wähle deinen Kaffee aus und lass das integrierte Mahlwerk dieses unwiderstehliche Aroma und diesen himmlischen Geschmack freisetzen. Mit einer der 12 Einstellungen kannst du deine Mahlgröße optimieren: von fein bis grobkörnig.
Genieße mehr Geschmack und starken Kaffee ohne Bitterkeit mit unserer Extra Shot-Funktion. Du kannst sie zu jedem unserer Kaffeerezepte hinzufügen, außer wenn du die Funktion für Kaffeepulver verwendest.
Verwende den Eco-Modus, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Mit unserer Philips Café Aromis kannst du das Haupt- und Tassenlicht früher dimmen, weniger Wasser beim Spülen verwenden, schneller in den Standby-Modus wechseln oder die Helligkeit dimmen.
Bereite mit einem AquaClean Filter bis zu 5.000 Tassen zu, ohne die Maschine entkalken zu müssen. Der Filter reinigt das Wasser, bevor der Brühvorgang beginnt, sodass dein Kaffee noch aromatischer schmeckt.
Hol dir Kaffeetipps, -rezepte und -hilfe direkt über die HomeID App: Dein digitaler Barista begleitet dich bei jedem Schritt.
Der Philips Café Aromis Kaffeevollautomat mit Mahlwerk und Milchaufschäumer bereitet nicht nur köstlichen Kaffee zu, sondern hebt auch deine Küche insgesamt auf ein neues Level. Ein elegantes Design, zarte Kurven und ein intuitives Display verleihen deinem Zuhause einen eleganten, europäischen Touch.
Koche mehr hochwertigen Kaffee und fülle weniger nach dank dem großzügigen Wasserbehälter (1,9 l). Das heißt eine Tasse nach der anderen für die ganze Familie oder wenn du Freunde zu Besuch hast.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Kompatibilität
Nachhaltigkeit
Ursprungsland
Energieeffizienz
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.