EP8757/20
Un café de qualité professionnelle à la maison
Goûtez un café de qualité professionnelle grâce à la Philips Café Aromis. De l'espresso au café infusé à froid, préparez plus de 50 boissons différentes, fabriquées avec davantage de grains* pour créer cette saveur que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Obtenez une mousse onctueuse, chaude ou froide, grâce à la LatteGo Pro. Elle se nettoie en moins de 10 secondes sous le robinet.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Machine à café entièrement automatique Philips
total
recurring payment
Le secret pour obtenir une intensité de qualité professionnelle ? Notre technologie BrewExtract mesure la quantité de chaque mouture et tasse davantage de grains* pour obtenir cette saveur inimitable que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Vous êtes en quête de précision ? Réglez votre machine espresso sur l'un des 7 niveaux d'intensité.
Qui dit qualité professionnelle dit mousse de lait onctueuse, qu'elle soit chaude ou froide. C'est là que la LatteGo Pro entre en jeu. Du cappuccino au latte glacé, cette carafe permet d'obtenir une boisson de qualité professionnelle avec du lait végétal comme animal. Elle est compatible lave-vaisselle et ne contient pas de tubes : vous pouvez donc la nettoyer en moins de 10 secondes en la rinçant sous le robinet. Faites l'expérience d'une mousse de lait de qualité supérieure avec la LatteGo Pro intégrant un mousseur à lait innovant au système de votre machine à café.
Des espressos riches aux cafés infusés rafraîchissants, découvrez plus de 50 boissons chaudes ou froides. Cette machine à café est la solution idéale pour les familles et les amateurs de café souhaitant obtenir un choix de boissons de qualité professionnelle à la maison.
Nettoyez la LatteGo Pro en 10 secondes en la passant sous le robinet ou placez-la au lave-vaisselle. Rincez simplement le groupe café sous le robinet. La machine vous guide tout au long de l'opération lorsque vous lancez un programme de nettoyage (détartrage, par exemple).
L'écran tactile TFT intuitif de 4,3" vous permet de préparer facilement votre café, d'une simple pression sur un bouton et selon le profil personnalisé de chaque utilisateur. Grâce à des commandes simples, chaque membre de la famille peut savourer un café de qualité supérieure dans le confort du foyer.
Voici votre assistant barista. Il va vous permettre d'avoir un café toujours plus savoureux au quotidien. Vous pouvez l'utiliser sur votre machine ou via l'application HomeID. Indiquez-lui quels grains vous souhaitez utiliser et il modifiera automatiquement les paramètres de préparation de la machine afin d'obtenir la meilleure extraction. Vous pouvez modifier l'intensité, le volume ou la température selon vos goûts. Même à distance, votre assistant barista reste à votre service, pour que chaque tasse vous donne l'impression d'avoir été préparée par un véritable barista, dans votre propre cuisine.
Profitez d'un café infusé à froid rafraîchissant, d'une simple pression sur un bouton. Une boisson équilibrée, légère et prête instantanément.
Notre technologie brevetée SilentBrew réduit le bruit de la machine, pour une préparation de café plus agréable. Grâce à leur isolation sonore et à leur broyage silencieux, nos machines produisent 40 % de bruit en moins par rapport aux modèles précédents. Elles bénéficient de la certification Quiet Mark.
La qualité professionnelle s'obtient dès le broyage des grains. Versez vos grains préférés dans l'appareil, sélectionnez votre boisson et laissez le broyeur intégré libérer l'arôme et la saveur irrésistibles de votre café. Affinez la taille de la mouture en utilisant l'un des 12 réglages du broyeur, de fin à grossier.
Pour obtenir un café fort, intensifiez les arômes, mais pas l'amertume grâce à notre fonction Espresso supplémentaire. Vous pouvez l'utiliser avec toutes nos recettes de café, sauf si vous avez sélectionné la fonction café moulu.
Utilisez le mode Éco pour réduire la consommation d'eau et d'énergie sans impacter la qualité du café. Notre machine Philips Café Aromis vous permet de réduire l'intensité du voyant principal et de l'indicateur de tasses plus tôt qu'avec le réglage par défaut, d'utiliser moins d'eau pendant le rinçage, de passer en mode veille plus rapidement ou de baisser la luminosité.
Préparez jusqu'à 5 000 tasses avant de devoir procéder à un détartrage grâce au filtre AquaClean. Il purifie l'eau avant la préparation du café, pour un goût plus intense.
Recevez des conseils sur le café, trouvez des recettes et obtenez de l'aide directement via l'application HomeID. Votre barista numérique vous accompagne à chaque étape.
La machine à café Philips Café Aromis avec broyeur et mousseur à lait prépare non seulement un café délicieux, mais donne également du style à votre cuisine. Sa finition élégante, sa silhouette tout en rondeurs et son écran intuitif apportent une touche européenne épurée à votre intérieur.
Son grand réservoir d'eau de 1,9 l vous permet de préparer des cafés de qualité supérieure tout en espaçant les remplissages. Tous les membres de la famille et les amis peuvent en profiter tasse après tasse.
