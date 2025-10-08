C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant
      Un café de qualité professionnelle à la maison

      Goûtez un café de qualité professionnelle grâce à la Philips Café Aromis. De l'espresso au café infusé à froid, préparez plus de 50 boissons différentes, fabriquées avec davantage de grains* pour créer cette saveur que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Obtenez une mousse onctueuse, chaude ou froide, grâce à la LatteGo Pro. Elle se nettoie en moins de 10 secondes sous le robinet.

      Voir tous les avantages

      Café Aromis Série 8000 Machine à café entièrement automatique Philips

      Un café de qualité professionnelle à la maison

      L'intensité comme vous l'aimez, de l'espresso au café infusé

      • Des performances de qualité professionnelle grâce à la technologie BrewExtract
      • Une mousse de lait onctueuse avec LatteGo Pro
      • Plus de 50 cafés chauds et froids pour combler toutes les envies
      • Nettoyage sans tracas
      • Écran intuitif facile à utiliser
      Plus de grains, plus de saveur

      Plus de grains, plus de saveur

      Le secret pour obtenir une intensité de qualité professionnelle ? Notre technologie BrewExtract mesure la quantité de chaque mouture et tasse davantage de grains* pour obtenir cette saveur inimitable que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Vous êtes en quête de précision ? Réglez votre machine espresso sur l'un des 7 niveaux d'intensité.

      Une mousse de lait onctueuse pour toutes vos boissons préférées, comme au café

      Une mousse de lait onctueuse pour toutes vos boissons préférées, comme au café

      Qui dit qualité professionnelle dit mousse de lait onctueuse, qu'elle soit chaude ou froide. C'est là que la LatteGo Pro entre en jeu. Du cappuccino au latte glacé, cette carafe permet d'obtenir une boisson de qualité professionnelle avec du lait végétal comme animal. Elle est compatible lave-vaisselle et ne contient pas de tubes : vous pouvez donc la nettoyer en moins de 10 secondes en la rinçant sous le robinet. Faites l'expérience d'une mousse de lait de qualité supérieure avec la LatteGo Pro intégrant un mousseur à lait innovant au système de votre machine à café.

      Plus de 50 cafés chauds et froids pour combler toutes les envies

      Plus de 50 cafés chauds et froids pour combler toutes les envies

      Des espressos riches aux cafés infusés rafraîchissants, découvrez plus de 50 boissons chaudes ou froides. Cette machine à café est la solution idéale pour les familles et les amateurs de café souhaitant obtenir un choix de boissons de qualité professionnelle à la maison.

      Un nettoyage minime pour un plaisir maximal

      Un nettoyage minime pour un plaisir maximal

      Nettoyez la LatteGo Pro en 10 secondes en la passant sous le robinet ou placez-la au lave-vaisselle. Rincez simplement le groupe café sous le robinet. La machine vous guide tout au long de l'opération lorsque vous lancez un programme de nettoyage (détartrage, par exemple).

      Votre café préféré, d'une simple pression sur un bouton

      Votre café préféré, d'une simple pression sur un bouton

      L'écran tactile TFT intuitif de 4,3" vous permet de préparer facilement votre café, d'une simple pression sur un bouton et selon le profil personnalisé de chaque utilisateur. Grâce à des commandes simples, chaque membre de la famille peut savourer un café de qualité supérieure dans le confort du foyer.

      Votre barista personnel

      Votre barista personnel

      Voici votre assistant barista. Il va vous permettre d'avoir un café toujours plus savoureux au quotidien. Vous pouvez l'utiliser sur votre machine ou via l'application HomeID. Indiquez-lui quels grains vous souhaitez utiliser et il modifiera automatiquement les paramètres de préparation de la machine afin d'obtenir la meilleure extraction. Vous pouvez modifier l'intensité, le volume ou la température selon vos goûts. Même à distance, votre assistant barista reste à votre service, pour que chaque tasse vous donne l'impression d'avoir été préparée par un véritable barista, dans votre propre cuisine.

      Goût authentique d'un café infusé à froid

      Goût authentique d'un café infusé à froid

      Profitez d'un café infusé à froid rafraîchissant, d'une simple pression sur un bouton. Une boisson équilibrée, légère et prête instantanément.

      40 % plus silencieuse avec la technologie SilentBrew**

      40 % plus silencieuse avec la technologie SilentBrew**

      Notre technologie brevetée SilentBrew réduit le bruit de la machine, pour une préparation de café plus agréable. Grâce à leur isolation sonore et à leur broyage silencieux, nos machines produisent 40 % de bruit en moins par rapport aux modèles précédents. Elles bénéficient de la certification Quiet Mark.

      Un café aromatique préparé avec des grains de café frais

      Un café aromatique préparé avec des grains de café frais

      La qualité professionnelle s'obtient dès le broyage des grains. Versez vos grains préférés dans l'appareil, sélectionnez votre boisson et laissez le broyeur intégré libérer l'arôme et la saveur irrésistibles de votre café. Affinez la taille de la mouture en utilisant l'un des 12 réglages du broyeur, de fin à grossier.

      Encore plus de saveur grâce à la fonction Espresso supplémentaire

      Encore plus de saveur grâce à la fonction Espresso supplémentaire

      Pour obtenir un café fort, intensifiez les arômes, mais pas l'amertume grâce à notre fonction Espresso supplémentaire. Vous pouvez l'utiliser avec toutes nos recettes de café, sauf si vous avez sélectionné la fonction café moulu.

      Consommez moins d'eau et d'énergie avec le mode Éco

      Consommez moins d'eau et d'énergie avec le mode Éco

      Utilisez le mode Éco pour réduire la consommation d'eau et d'énergie sans impacter la qualité du café. Notre machine Philips Café Aromis vous permet de réduire l'intensité du voyant principal et de l'indicateur de tasses plus tôt qu'avec le réglage par défaut, d'utiliser moins d'eau pendant le rinçage, de passer en mode veille plus rapidement ou de baisser la luminosité.

      Jusqu'à 5 000 tasses*** sans détartrage grâce à AquaClean

      Jusqu'à 5 000 tasses*** sans détartrage grâce à AquaClean

      Préparez jusqu'à 5 000 tasses avant de devoir procéder à un détartrage grâce au filtre AquaClean. Il purifie l'eau avant la préparation du café, pour un goût plus intense.

      Préparez un café à distance et recevez des astuces avec l'application HomeID

      Préparez un café à distance et recevez des astuces avec l'application HomeID

      Recevez des conseils sur le café, trouvez des recettes et obtenez de l'aide directement via l'application HomeID. Votre barista numérique vous accompagne à chaque étape.

      Pour sublimer votre intérieur

      Pour sublimer votre intérieur

      La machine à café Philips Café Aromis avec broyeur et mousseur à lait prépare non seulement un café délicieux, mais donne également du style à votre cuisine. Sa finition élégante, sa silhouette tout en rondeurs et son écran intuitif apportent une touche européenne épurée à votre intérieur.

      Plus de tasses, moins de remplissages

      Plus de tasses, moins de remplissages

      Son grand réservoir d'eau de 1,9 l vous permet de préparer des cafés de qualité supérieure tout en espaçant les remplissages. Tous les membres de la famille et les amis peuvent en profiter tasse après tasse.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Source de café
        Café en grain
        Implication des utilisateurs
        Simple pression sur un bouton
        Boissons préprogrammées
        54
        Nombre de portions
        2
        Pression
        15 bars
        Broyeur intégré
        Oui
        Réglages du broyeur
        12
        Capacité du bac à grains
        275 g
        Moussage du lait
        Oui
        Solution lait
        LatteGo Pro
        Carafe à lait
        0,25 l
        Capacité du réservoir d'eau
        1,9 l
        Profils
        8
        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Technologie
        Technologie BrewExtract, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interface
        Écran tactile TFT intuitif de 4,3"
        Garantie
        2 ans
        Connectivité
        Oui
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Classe énergétique
        Classe A
        Puissance
        1 500 W
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1

      • Fonction de sécurité

        Arrêt automatique
        Oui
        Certification de sécurité
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        452 mm
        Largeur du produit
        251 mm
        Hauteur du produit
        389 mm
        Poids du produit
        9,3 kg
        Longueur de l'emballage
        493 mm
        Largeur de l'emballage
        289 mm
        Hauteur de l'emballage
        473 mm
        Poids de l'emballage
        10-12,3 kg

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        LatteGo Pro Hot
        Accessoires inclus 2
        LatteGo Pro Cold
        Accessoires inclus 3
        Filtre AquaClean
        Accessoires inclus 4
        Cuillère de mesure
        Accessoires inclus 5
        Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
        Accessoires associés 1
        Pastilles dégraissantes
        Accessoires associés 2
        Détartrant pour machine espresso

      • Solidité

        Manuel d'utilisation
        > 75 % de papier recyclé
        Emballage
        > 95 % de matériaux recyclés

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Roumanie

      • Faible consommation

        Consommation en mode veille
        0,2 W
        Consommation en mode arrêt
        S. O.
        Consommation en mode veille réseau
        0,4 W
        Délai de passage automatique en mode veille
        15 min
        Délai d'arrêt automatique
        S. O.
        Délai de passage automatique en mode veille réseau
        15 min
        Norme de mesure
        EN 50564:2011

