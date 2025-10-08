Une mousse de lait onctueuse pour toutes vos boissons préférées, comme au café

Qui dit qualité professionnelle dit mousse de lait onctueuse, qu'elle soit chaude ou froide. C'est là que la LatteGo Pro entre en jeu. Du cappuccino au latte glacé, cette carafe permet d'obtenir une boisson de qualité professionnelle avec du lait végétal comme animal. Elle est compatible lave-vaisselle et ne contient pas de tubes : vous pouvez donc la nettoyer en moins de 10 secondes en la rinçant sous le robinet. Faites l'expérience d'une mousse de lait de qualité supérieure avec la LatteGo Pro intégrant un mousseur à lait innovant au système de votre machine à café.