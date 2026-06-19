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Eingestellt

PowerPro Aquakabelloser Staubsauger

FC6401/01

Saugt und wischt in einem Schritt
Derr neue Philips PowerPro Aqua ist ein leistungsstarker kabelloser Staubsauger, der auch die Nassreinigung erledigt. Er kombiniert Saugen und Wischen für die schnelle tägliche Reinigung. Das Wischsystem kann ganz einfach aufgesteckt oder abgenommen werden, sodass Sie entweder nur saugen können oder Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang erledigen!
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit griffbereit zur täglichen Reinigung

Saugt und wischt in einem Schritt

  • 2-in-1

  • Sauger und Mopp

  • 18 V

PowerCyclone-Technologie für hohe Leistung beim Staubsaugen

PowerCyclone-Technologie für hohe Leistung beim Staubsaugen

Die PowerCyclone-Technologie sorgt für hohe Leistung beim Staubsaugen in nur einem Arbeitsgang. Die Luft gelangt schnell in den PowerCyclone und wird durch den geschwungenen Kanal weiter beschleunigt, um die Luft effektiv von Staub zu befreien.

Neues Wischsystem mit optimaler Feuchtigkeit für alle Hartböden

Neues Wischsystem mit optimaler Feuchtigkeit für alle Hartböden

Das einzigartige Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird.

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Empfohlener Austausch alle 3–6 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit. 2 Mikrofaserpads sind im Lieferumfang enthalten. Auf www.philips.com erfahren Sie, wo Sie Mikrofaserpads erwerben können. Bei Verwendung von Mikrofaserpads anderer Hersteller können wir keine optimalen Reinigungsergebnisse garantieren.