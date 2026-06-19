Saugt und wischt in einem Schritt

Derr neue Philips PowerPro Aqua ist ein leistungsstarker kabelloser Staubsauger, der auch die Nassreinigung erledigt. Er kombiniert Saugen und Wischen für die schnelle tägliche Reinigung. Das Wischsystem kann ganz einfach aufgesteckt oder abgenommen werden, sodass Sie entweder nur saugen können oder Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang erledigen!