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Eingestellt
FC6401/01
2-in-1
Sauger und Mopp
18 V
Die PowerCyclone-Technologie sorgt für hohe Leistung beim Staubsaugen in nur einem Arbeitsgang. Die Luft gelangt schnell in den PowerCyclone und wird durch den geschwungenen Kanal weiter beschleunigt, um die Luft effektiv von Staub zu befreien.
Das einzigartige Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird.
Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.
Bewertungen
Empfohlener Austausch alle 3–6 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit. 2 Mikrofaserpads sind im Lieferumfang enthalten. Auf www.philips.com erfahren Sie, wo Sie Mikrofaserpads erwerben können. Bei Verwendung von Mikrofaserpads anderer Hersteller können wir keine optimalen Reinigungsergebnisse garantieren.