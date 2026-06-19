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  • Saugt und wischt in einem Zug
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Eingestellt

Philips Staubsauger mit WischfunktionKabelloser, wiederaufladbarer Staubsauger

FC6409/01

Saugt und wischt in einem Zug
Der neue kabellose Philips Staubsauger mit Wischfunktion (25,2 V) ist ein leistungsstarkes 3-in-1-Gerät, das Sie bei der täglichen Reinigung unterstützt. Ein beutelloser Staubsauger für alle Böden, ein Handstaubsauger für Möbeloberflächen von Sofas und Sesseln oder für Ecken, sowie ein Wischsystem zur Nassreinigung.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit griffbereit zur täglichen Reinigung

Saugt und wischt in einem Zug

  • 3-in-1

  • Staubsauger, Mopp und Handstaubsauger

  • 25,2 V

  • Mini-Turbo-Saugbürste

Filtertechnologie mit 3 Schichten zum Erfassen von Mikropartikeln

Filtertechnologie mit 3 Schichten zum Erfassen von Mikropartikeln

Der abwaschbare Filter mit 3 Schichten erfasst über 90 % von Allergenen wie Pollen, Tierhaare und Staub für eine saubere Luft.

Ohne Beutel: Entleeren des Staubbehälters einfach und hygienisch

Ohne Beutel: Entleeren des Staubbehälters einfach und hygienisch

Der neue beutellose Philips Staubsauger mit Wischfunktion ermöglicht das Entleeren von Staub aus dem Staubbehälter, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Kabellose Reinigung: flexible Verwendung überall in deinem Zuhause

Kabellose Reinigung: flexible Verwendung überall in deinem Zuhause

Die wiederaufladbaren Akkus für den Akkubetrieb geben Ihnen die Freiheit, überall zu reinigen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr, und Sie können problemlos verschiedene Zimmer reinigen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Empfohlener Austausch alle 3–6 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit. 2 Mikrofaserpads sind im Lieferumfang enthalten. Auf www.philips.com erfährst du, wo du Mikrofaserpads erwerben kannst. Bei Verwendung von Mikrofaserpads anderer Hersteller können wir keine optimalen Reinigungsergebnisse garantieren.