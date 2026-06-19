Saugt und wischt in einem Zug

Der neue kabellose Philips Staubsauger mit Wischfunktion (25,2 V) ist ein leistungsstarkes 3-in-1-Gerät, das Sie bei der täglichen Reinigung unterstützt. Ein beutelloser Staubsauger für alle Böden, ein Handstaubsauger für Möbeloberflächen von Sofas und Sesseln oder für Ecken, sowie ein Wischsystem zur Nassreinigung.