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SmartPro Easy Ersatzfilter-Set

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SmartPro EasyErsatzfilter-Set

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SmartPro Easy Ersatzfilter-Set

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Das Ersatzset ist mit SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Ultra-Hygiene-EPA12-Filter und 1 Paar Seitenbürsten, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

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  • 28 May 2026