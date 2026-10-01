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SmartPro EasyKit de rechange

FC8007/01

Kit de rechange

Kit de rechange compatible avec les aspirateurs-robots SmartPro Easy. Le kit contient 2 filtres ultra-hygiéniques EPA 12 et 1 paire de brosses latérales. Leur remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

Voir tous les avantages

Pour SmartPro Easy

Kit de rechange

  • 2 filtres de rechange

  • 1 pair de brosses

2 filtres de rechange, pour des performances optimales

Le kit de rechange contient 2 filtres de rechange, pour un nettoyage optimal.

Brossettes latérales ultra-longues nettoyant là où la poussière s'accumule

Brossettes latérales ultra-longues nettoyant là où la poussière s'accumule

Grâce à ses brossettes latérales ultra-longues, il nettoie dans les coins et s'approche au plus près des murs, là où la poussière s'accumule.

À remplacer tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de l'appareil

À remplacer tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de l'appareil

Remplacez le filtre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de l'aspirateur-robot.

Spécificités Techniques

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