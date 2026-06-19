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FC8007/01
Ersatzset
Das Ersatzset ist mit SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Es enthält 2 Ultra-Hygiene-EPA12-Filter und 1 Paar Seitenbürsten, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
2 Ersatzfilter
1 Paar Bürstenaufsätze
Das Ersatzset enthält 2 Ersatzfilter, die eine optimale Reinigungsleistung sicherstellen
Mit seinen extra langen Seitenbürsten kommt er tiefer in die Ecken und näher an Wände und reinigt so die Stellen, wo sich Staub ansammelt.
Wechseln Sie den Filter alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
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