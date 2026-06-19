Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
FC8008/01
Mikrofaserpolster
Die Mikrofaserpolster sind mit den SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
2 Mikrofaserpads
Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die eine optimale Reinigungsleistung sicherstellen.
Wechseln Sie die Mikrofaserpolster alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
Bewertungen