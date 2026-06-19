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SmartPro EasyErsatzset

FC8008/01

Mikrofaserpolster

Die Mikrofaserpolster sind mit den SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Alle Vorteile anzeigen

Für SmartPro Easy

Mikrofaserpolster

  • 2 Mikrofaserpads

2 Mikrofaserpolster für optimale Reinigungsleistung

Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die eine optimale Reinigungsleistung sicherstellen.

Für eine längere Lebensdauer Ihres Geräts alle 4 Monate ersetzen

Wechseln Sie die Mikrofaserpolster alle 4 Monate, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.

Technische Daten

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