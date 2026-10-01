Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
FC8008/01
Lingettes en microfibre
Les lingettes en microfibre sont compatibles avec les aspirateurs-robots SmartPro Easy. Le kit contient 2 lingettes en microfibre dont le remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.
2 lingettes en microfibre
Le kit contient 2 lingettes en microfibre, pour des performances de nettoyage optimales.
Remplacez les lingettes en microfibre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.
Notation globale