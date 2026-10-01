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  • Lingettes en microfibre
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SmartPro EasyKit de rechange

FC8008/01

Lingettes en microfibre

Les lingettes en microfibre sont compatibles avec les aspirateurs-robots SmartPro Easy. Le kit contient 2 lingettes en microfibre dont le remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

Voir tous les avantages

Pour SmartPro Easy

Lingettes en microfibre

  • 2 lingettes en microfibre

2 lingettes en microfibre pour des performances optimales

Le kit contient 2 lingettes en microfibre, pour des performances de nettoyage optimales.

Remplacez tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre appareil

Remplacez les lingettes en microfibre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

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