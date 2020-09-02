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Eingestellt
4.6
von 5
56
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
NilorY
02/09/2020
België
Verifizierter Käufer
filtre parfaitement
Sac aspirateur performant, filtre parfaitement. Grande capacité
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Corex27
05/07/2020
België
Verifizierter Käufer
Excrllent rapport qualité prix
Pourquoi prendre un sac d'une autre marque si le prix est équivalent? J'ai mon aspirateur Philips depuis 10ans et il fonctionne toujours mieux que 2 autres aspirateurs supplémentaires sans sac dont je me suis débarrassé après 2 ans . Un aspirateur avec sac est plus efficace et durable. Mais il est donc important d'utiliser un sac de qualité.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03 verfasst
Badoux
30/11/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Het product heeft geweldige kenmerken
De S-bag stofzuigerzak is stevig, blijft goed in de houder zitten en er kan veel in.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag verfasst