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Arrêté
4.6
sur 6
56
Avis
96%
recommandent ce produit
Sofy27
17/04/2021
France
Acheteur vérifié
Très facile à installer
Je trouve que ces sacs sont de bonne qualité, ils sont résistants, assez volumineux et bien étanches à la poussière.
Cet avis a été rédigé pour Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03
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Moustique
11/04/2015
France
Acheteur vérifié
Sac ideal
[Employee of philipsglobal] Sac de qualié, facile à installer et à retirer de l'aspirateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03
Oui, je recommande ce produit
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Emilie57
28/05/2014
France
Très bon produit.
Produit conforme à mes attentes, le sac est facile à placer, rien à redire!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sacs pour aspirateur S-bag FC8021/03