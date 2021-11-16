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Eingestellt
4.7
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04 verfasst
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