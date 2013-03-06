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Später bezahlen mit Klarna
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Eingestellt
5.0
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cindy87
06/03/2013
België
Très bon produit
Très bon produit, solide, pratique et la livraison rapide.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
Christl
18/08/2015
België
Verifizierter Käufer
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken verfasst
corinnel
15/03/2013
France
Verifizierter Käufer
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst
Diese Bewertung wurde für Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04 verfasst