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5.0
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
corinnel
15/03/2013
France
Acheteur vérifié
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
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bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
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isab94
15/07/2012
France
sac aspirateur jetable
je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande vivement. Il est simple d'utilisation et très propre même quand on le jette.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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