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FC8023/01

FC8023/01

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15/03/2013

France

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Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

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15/03/2013

France

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15/07/2012

France

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sac aspirateur jetable

je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande vivement. Il est simple d'utilisation et très propre même quand on le jette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

Oui, je recommande ce produit

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