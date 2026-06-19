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Eingestellt
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1 x EPA12-Abluftfilter
s-filter® Standardpassform
Fängt mehr als 99,5 % Staub auf
s-filter® ist der Standard-Abluftfilter, der fast überall erhältlich und durch sein Logo leicht zu erkennen ist. Er eignet sich für verschiedene Staubsaugersortimente von Philips sowie Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.
Der EPA12-Filter erfasst mehr als 99,5 % Feinstaub, bevor die Luft wieder in den Raum abgegeben wird. Das Ergebnis: saubere und staubfreie Luft in deinem Zuhause. Der Filter sollte einmal im Jahr ausgetauscht werden.
Für eine optimale Leistung und Filterung empfehlen wir, den Filter alle 12 Monate auszutauschen.
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