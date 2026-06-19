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  • Filtre EPA 12 de rechange Philips
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Arrêté

Filtre de sortie s-filter®

FC8031/00

Filtre EPA 12 de rechange Philips
Le filtre EPA 12 Philips de votre aspirateur piège 99,5 % des poussières les plus fines, pour un environnement exempt de poussière. Pour des performances optimales, remplacez le filtre tous les ans.
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Le filtre EPA 12 piège plus de 99,5 % des poussières fines

Filtre EPA 12 de rechange Philips

  • 1 filtre de sortie EPA 12

  • s-filter® taille standard

  • Piège > 99,5 % de la poussière

s-filter® taille standard facile à remplacer

Le filtre s-filter® est le filtre de sortie standard disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec différentes gammes d'aspirateurs Philips, mais également avec des aspirateurs des marques Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

Filtre de sortie EPA 12 pour une excellente filtration

Filtre de sortie EPA 12 pour une excellente filtration

Le filtre EPA 12 piège plus de 99,5 % des poussières fines avant de renvoyer l'air dans la pièce. Résultat : l'air est plus pur et exempt de poussières. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues

À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues

Pour une filtration et des performances optimales, nous vous conseillons de changer le filtre tous les 12 mois.

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